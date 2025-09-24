Dziennik Ustaw z 24 września 2025 r. (poz. 1275 - 1283)

Aktualizacja: 25.09.2025 08:40 Publikacja: 24.09.2025 22:00
1283 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze
1282 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
1281 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury
1280 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków
1279 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 19 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej
1278 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2025 r. w sprawie określenia wzorów kart tożsamości i tabliczki tożsamości personelu obrony cywilnej
1277 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych
1276 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu
1275 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej
