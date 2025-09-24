Rzeczpospolita
Prawo
Dziennik Ustaw z 24 września 2025 r. (poz. 1275 - 1283)

Publikacja: 24.09.2025 22:00

dział prawa

1283 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze 

1282 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz  

1281 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury  

1280 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków 

1279 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 19 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej  

1278 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2025 r. w sprawie określenia wzorów kart tożsamości i tabliczki tożsamości personelu obrony cywilnej 

1277 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych  

1276 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 12 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu 

1275 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej

