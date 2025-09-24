1010 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 września 2025 r. w sprawie wykazu jurysdykcji innych niż Rzeczpospolita Polska, które wdrożyły kwalifikowaną zasadę włączenia dochodu do opodatkowania lub kwalifikowany krajowy podatek wyrównawczy lub spełniają wymagania bezpiecznych przystani dla kwalifikowanego krajowego podatku wyrównawczego

1009 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2025 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

1008 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2025 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2025 r.