Monitor Polski z 8 września 2025 r. (poz. 912-918)

Publikacja: 08.09.2025 23:00

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2025 r. nr rej. 379/2025 o nadaniu odznaczenia - 918

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2025 r. nr rej. 319/2025 o nadaniu odznaczeń - 917

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2025 r. nr rej. 260/2025 o nadaniu odznaczenia - 916

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2025 r. nr rej. 206/2025 o nadaniu odznaczeń - 915

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2025 r. nr rej. 76/2025 o nadaniu odznaczeń - 914

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 913

Zarządzenie nr 20/2025 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 września 2025 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł - 912

