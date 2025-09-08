Monitor Polski z 8 września 2025 r. (poz. 912-918)

Aktualizacja: 09.09.2025 08:25 Publikacja: 08.09.2025 23:00
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2025 r. nr rej. 379/2025 o nadaniu odznaczenia - 918
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2025 r. nr rej. 319/2025 o nadaniu odznaczeń - 917
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2025 r. nr rej. 260/2025 o nadaniu odznaczenia - 916
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2025 r. nr rej. 206/2025 o nadaniu odznaczeń - 915
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2025 r. nr rej. 76/2025 o nadaniu odznaczeń - 914
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 913
Zarządzenie nr 20/2025 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 września 2025 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł - 912
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2025 r. nr rej. 379/2025 o nadaniu odznaczenia - 918
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2025 r. nr rej. 319/2025 o nadaniu odznaczeń - 917
Nie sposób uznać, by po rozpadzie konkubinatu, związek został nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że m...
Sąd odrzucił pozwy żony i ojca Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1...
Chłopcy, którzy biorą udział w samozwańczych "Szon patrolach", publikując w sieci zdjęcia i komentarze na temat...
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nowy, nielegalny proceder, w którym wykorzystywane są osoby do 26 roku ży...
Opolski sąd przyznał rację notariuszowi, który odmówił sporządzenia testamentu mieszkającej w Polsce obywatelce...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas