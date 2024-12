Brak spójności we wdrażaniu DGA i AI Act. Jednak ministerstwo uspokaja

Z kolei w ustawie o systemach sztucznej inteligencji projektodawca, korzystając z doświadczeń w audytach cyberbezpieczeństwa oraz zasobów eksperckich, zdecydował się na uregulowanie tego obszaru w sposób zgodny z krajowym systemem w tym zakresie. Rozwiązania te mają więc być w zamyśle spójne właśnie z przepisami o cyberbezpieczeństwie i stąd wynikają przyjęte w nim rozwiązania.

Resort cyfryzacji: Nie odbieramy prawa do skargi ws. zarządzania danymi

MC podkreśla też, że projekt ustawy o zarządzaniu danymi nie odbiera skarżącemu prawa do złożenia skargi na dostawcę usług pośrednictwa danych lub uznaną organizację altruizmu danych. Skarga może być skierowana do organu właściwego w danej sprawie i może prowadzić do wszczęcia postępowania nadzorczego, które zakończy się decyzją administracyjną wobec dostawcy usług lub organizacji altruizmu danych.

Podobnie w przypadku ustawy o systemach AI złożenie skargi do organu nadzoru może prowadzić do postępowania administracyjnego, wskutek którego możliwe jest wydanie decyzji administracyjnej np. o nałożeniu kary finansowej. Celem tej ustawy jest bowiem nie tylko określenie procedur wynikających z przepisów unijnych, ale także umożliwienie obywatelom zgłaszania problemów związanych z użyciem systemów AI, co zwiększy ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.