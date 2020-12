Koronawirus: ryzyko szczepień rząd bierze na siebie

– Nie będziemy oszczędzać na walce z pandemią. Mamy zakontraktowane 60 mln dawek szczepionki, a na ten cel zostało zabudżetowane ok. 3 mld zł – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając Narodowy Program Szczepień. Moment, w którym pierwszy Polak przystąpi do szczepienia, będzie, jego zdaniem, momentem zwrotnym, bo według specjalistów jest to dziś jedyne remedium, by pozbyć się epidemii.

