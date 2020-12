Narodowy program szczepień na koronawirusa - wszystko co musisz wiedzieć

– Najważniejsze jest przekonanie wszystkich, żeby się szczepić. To nie jest pojedyncze wyzwanie, ale 31 mln wyzwań, bo tyle mamy dorosłych osób w Polsce– mówił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że każdy przekonany Polak będzie krokiem do osiągnięcia populacyjnej odporności na wirusa, która według ocen specjalistów kształtuje się na poziomie 70–90 proc. społeczeństwa. I zwrócił się do zwolenników szczepień, by przekonali sceptyków. – Bądźmy wszyscy ambasadorami szczepień, bądźmy nimi na podstawie rzetelnej wiedzy, dowodach naukowych i obiektywnych badaniach. Te wszystkie informacje dostarczymy w naszych serwisach internetowych oraz poprzez infolinię, która będzie dostępna od 16 grudnia pod numerem 989 – podkreślił. Dodał, że na konkretne terminy szczepień będzie można umawiać się po 15 stycznia.