Leki na cukrzycę zanieczyszczone rakotwórczą toksyną? Minister zdrowia uspokaja

Leki z metforminą to m.in. popularny Siofor, Glucophage i Metformax. Metformina zmniejsza wytwarzanie glukozy w wątrobie, dlatego jest stosowana w leczeniu cukrzycy. "Dziennik Gazeta Prawna" doniósł, że do Polski trafiło ostrzeżenie Europejskiej Agencji Leków (EMA), iż w laboratoriach w Azji oraz w Niemczech zostały wykryte potencjalne zanieczyszczenia w substancji czynnej - metforminie, która jest wykorzystywana do produkcji leków przeciwko cukrzycy. Leki te - zażywane przez niemal dwa miliony Polaków chorych - mogły być zanieczyszczone związkiem chemicznym NDMA. Jest on niebezpieczny dla wątroby, podaje się go m.in. szczurom w celu wywołania u nich chorób nowotworowych.

