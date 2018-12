Od dziś tylko e-zwolnienia. Rafalska wskazuje co w sytuacji awaryjnej

Od dziś lekarze powinni wystawiać zwolnienia z tytułu niezdolności do pracy wyłącznie w formie elektronicznej. Papierowe mogą być wykorzystywane jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Z danych ZUS wynika, że do wczorajszego przedpołudnia w formie elektronicznej wystawianych zostało ponad 60 proc. zwolnień. Czy pacjenci nie dostaną zwolnień w niektórych gabinetach?

Według ZUS e-zwolnienie ma być wygodniejsze dla lekarzy, bo wystarczy, że wpiszą w systemie numer PESEL pacjenta, a wszystkie dane, które w zwolnieniach papierowych muszą wprowadzać ręcznie, zaciągną się automatycznie. E-ZLA także automatycznie trafi do ZUS. Także pacjent nie będzie musiał dostarczać pracodawcy zwolnienia w wersji papierowej.

Nieco inaczej patrzą na tę kwestię lekarze. Ich zdaniem na wdrożenie e-zwolnień było za mało czasu, nie wszyscy lekarze byli w stanie przygotować się do elektronizacji. Samorząd lekarski apelował, by termin rezygnacji z papierowych zwolnień jeszcze przesunąć, lecz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zgodziło się na to.

- Pacjenci nie muszą się jednak obawiać, że nie otrzymają zwolnienia w sytuacji, gdy z jakiegoś ważnego powodu wystawienie e-zwolnienia nie będzie możliwe - powiedziała minister Elżbieta Rafalska cytowana przez Polskie Radio. Wyjaśniła, że jest możliwość, w sytuacji np. awarii systemu, wydrukowania zwolnienia w wersji papierowej. Takie zwolnienie trzeba będzie w ciągu trzech dni przesłać i ZUS takie zwolnienie będzie sankcjonował.

Minister zwróciła uwagę, że e-zwolnienia mogą wystawiać też asystenci medyczni. Jest ich już półtora tysiąca. Asystentami mogą być pielęgniarki, rejestratorki z gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej czy sekretarki medyczne.

Dwa tygodnie temu Elżbieta Rafalska przyznała w w Radiu Zet, że z obawami czeka na 1 grudnia. Zapewniła też, że ZUS będzie honorował papierowe zwolnienie wystawione od 1 grudnia. Nie będzie też konsekwencji dla wystawiającego takie zwolnienie.

Dziś wszystkie oddziały ZUS organizują tzw. białą sobotę. Placówki będą otwarte w godz. 9.00–13.00. Zainteresowani lekarze będą mogli przeszkolić się z wystawiania e-zwolnień, a ci którzy nie mają jeszcze swojego profilu na PUE ZUS, będą mogli ten zarejestrować i uzyskać certyfikat ZUS do podpisywania e-ZLA.

Medycy, którzy nie dotrą w sobotę do oddziałów ZUS, będą mogli przez cały weekend skorzystać z pomocy konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej (COT). Infolinia ZUS w sobotę i niedzielę będzie czynna od 8.00 do 21.00.

W białą sobotę swój profil na PUE będą mogli założyć także przedsiębiorcy.