Aptekarz nie sprzeda prezerwatywy? Naczelna Izba Aptekarska: to manipulacja

Dalej NIA wyjaśnia, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, nad którym trwają prace w parlamencie, faktycznie rozszerza prawo do odmowy wydania produktu o wyroby medyczne, jednak wyłącznie w szczególnych przypadkach, gdy mogą one zostać użyte w celach pozamedycznych.

Według ustawowej definicji, wyrób medyczny to "narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu m.in do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, a także do regulacji poczęć. Wyrobem medycznym jest także prezerwatywa lub wkładka domaciczna.