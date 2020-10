Koronawirus: Jakie kary grożą za brak maseczki

W czwartkowe popołudnie Sejm przystąpił do uchwalania kilkudziesięciu zmian związanych z pandemią. Za sprawą obszernego projektu uzupełniony ma być m.in. kodeks wykroczeń. Pojawią się w nim przepisy, które pozwolą na skuteczne karanie za brak maseczki, ucieczkę z kwarantanny czy szpitala oraz niedopilnowanie dzieci, by stosowały się do ograniczeń, nakazów i zakazów.

Poniżej dalsza część artykułu