Koronawirus: izolacja matki od noworodka narusza prawa pacjenta

Jak informowała Fundacja Rodzić po Ludzku, w części szpitali matki po urodzeniu dziecka trafiają do izolatek i nie mają kontakt z dzieckiem do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Interweniował już w tej sprawie konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii - zobowiązał szpitale do zaprzestania takich praktyk.

