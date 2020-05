Koronawirus: więcej danych w Krajowym Rejestrze Pacjentów z Covid-19

Rozpoznanie oraz stan kliniczny pacjenta w chwili przyjęcia do szpitala, informacja, czy ma on objawy zakażenia koronawirusem, jego stan zgodnie ze skalą Modified Early Warning Scale oraz informacja o wykonanej w przeszłości transplantacji – dodatkowe dane mają pomóc określić ryzyko pogorszenia się stanu jego zdrowia. A grupa krwi ułatwić np. leczenie osoczem.

Nowe informacje, które szpital przyjmujący zakażonego koronawirusem będzie musiał wpisać do Krajowego Rejestru Pacjentów (KRP) z Covid-19, mają także ułatwić ocenę sytuacji epidemiologicznej – tłumaczy resort zdrowia w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie KRP.

Szpitale będą musiały opisywać także datę wystąpienia pierwszych objawów Covid. Ma to pozwolić oszacować i modelować progresję choroby. Podanie stanu, w jakim chory został przyjęty do placówki, ma natomiast pomóc we właściwym zaplanowaniu leczenia.