Farmaceuta wystawi receptę, a lekarz będzie dyżurował dłużej – zmiany w zdrowiu w związku z COVID-19

Lekarz stażysta, a więc osoba, która ukończyła studia medyczne i odbywa właśnie obowiązkowy 13-miesięczny staż, będzie mogła zostać skierowana do zadań przy zwalczaniu epidemii. Do podobnych zadań będzie można skierować lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, a więc rezydenta lub odbywającego szkolenie w trybie pozarezydenckim. Przepis precyzuje jednak, że wykonywane zadania mają być dostosowane do umiejętności lekarza.

Lekarze, podobnie jak przedstawiciele innych zawodów medycznych, będą mogli zostać skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Jednak, zgodnie z autopoprawką zgłoszoną m.in. przez samorząd lekarski, osoby wychowujące dziecko do 14 lat, osoby samotnie wychowujące dziecko do 18 lat oraz wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zostaną z tego wyłączone. Nie dojdzie też do sytuacji, w której do zwalczania epidemii zostanie skierowanych dwoje rodziców dziecka powyżej 14 lat.