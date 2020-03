Koronawirus: uwaga na mikstury rzekomo dobre na epidemię

Na innych portalach w internecie wciąż jednak można natknąć się na oferty cudownych ziółek etc. Co będzie, jeżeli pod wpływem impulsu dokonamy zakupu?

– Jeżeli my sami lub nasz domownik kupimy w internecie drogie specyfiki lub inne artykuły, które mają rzekomo uchronić nas przed wirusem, można powołać się na błąd wywołany podstępem, o którym mówi art. 86 kodeksu cywilnego, i odstąpić od umowy – wyjaśnia Tomasz Konieczny, radca prawny i partner w kancelarii Konieczny, Polak i Partnerzy. – Mamy na to rok, i to liczony nie od daty zawarcia umowy (czyli złożenia zamówienia w internecie) lub dnia dostawy, lecz od chwili, kiedy dowiedzieliśmy się o błędzie. Przykładowo zakupione ziółka po rozpakowaniu okazały się zwykłą melisą, a środek dezynfekujący zwykłym mydłem do mycia rąk. Jak dokonać zwrotu? Jeśli nie minęło 14 dni od daty otrzymania towaru, to można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta. W przypadku później stwierdzonego błędu należy już złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy sprzedaży z powołaniem na podstępne wprowadzenie w błąd – tłumaczy mec. Konieczny.