Na tropie morderców zabytków - konferencja nt. przestępstw i wykroczeń przeciwko zabytkom

Kampania zainaugurowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ''Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!'' ruszyła pełną parą. Zaangażowali się w nią także pisarze powieści kryminalnych, którzy byli gości konferencji stanowiącej kolejną odsłonę kampanii.

Konferencja odbyła się 3 grudnia. Uczestniczyli w niej znani pisarze, którzy mają w swoim dorobku powieści zawierające wątki dotyczące przestępstw i wykroczeń przeciwko zabytkom takie jak fałszerstwo i sprzedaż falsyfikatów, niepowiadomienie o przypadkowym odkryciu przedmiotu mogącego być zabytkiem, nielegalny wywóz zabytków, poprawianie i ''upiększanie'' zabytków bez zgody konserwatora oraz inne. Na użytek kampanii czworo twórców (Hanna Greń, Marcin Wroński, Ryszard Ćwirlej i Bartosz Szczygielski) skomponowało opowiadania poświęcone wyłącznie temu problemowi. Materiały te są dostępne nieodpłatnie na stronie kampanii: www.zabytki-reaguj.nid.pl. Poniżej dalsza część artykułu

Prelegenci wyrażali nadzieję, że owoce ich pracy dotrą do szerszego grona odbiorców i pomogą uświadomić ludziom, w jaki sposób mogą przyczynić się do lepszej ochrony i zachowania zabytków. Edukacja społeczeństwa jest ich zdaniem kluczową refleksją, która może doprowadzić do znaczącego wzrostu liczby gości w muzeach i galeriach przy jednoczesnym obniżeniu prób spieniężania cennych przedmiotów przez nieświadome lub pozbawione dobrej woli osoby.

Niektórzy rozmówcy dzielili się doświadczeniami z własnego otoczenia. Nie zabrakło gorzkich historii o bezcennych obiektach, które zaniedbane i zapomniane przez właściciela latami popadały w ruinę i ostatecznie zostały utracone na zawsze. Dyskutanci wysunęli sugestię, że często taki obrót sprawy nie wynika wyłącznie z ignorancji lub złej woli właściciela, ale z braku środków finansowych na ratowanie zabytku. Ich zdaniem w takim przypadku państwo powinno mieć obowiązek wesprzeć renowację finansowo w celu ratowania zabytku, który chociaż formalnie ma właściciela, to jest także częścią tożsamości całego narodu.

Specjaliści zwrócili uwagę na nierozerwalną więź pomiędzy gatunkiem kryminału a przeszłością, bez której taki rodzaj literatury nie mógłby istnieć. To swoiste uwarunkowanie dotyczy także historii, która chociaż jest w naszym kraju silnie kultywowana, to w praktyce często sprowadza się bardziej do pielęgnowania swoistej mitologii narodowej niż do konkretnych działań na rzecz zabytków. ''Polska mitologia wygrywa z historią'' ocenił jeden z prelegentów, podając jednocześnie przykłady umyślnych i nieumyślnych zniszczeń, jakich sam był świadkiem: secesyjna synagoga przekształcona w knajpę, stuletnie kamienne nagrobki ''odnowione'' farbą olejną. Obserwacje te poczynił przemierzając Polskę powiatową, gdzie jego zdaniem częściej dochodzi do dewastacji i niszczenia zabytków niż w metropoliach. Dlatego tak duży nacisk powinien być położony na uświadamianie całemu społeczeństwu powagi tej sprawy.