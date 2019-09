Prof. Stanisław Gomułka: Niebezpieczna iluzja mocy sprawczej polityki

Trzeba docenić, że PiS opowiada się za obecnością w UE i przestrzeganiem prawa, ale dwie propozycje budzą zasadnicze zastrzeżenia. Przede wszystkim kwestie dotyczące systemu emerytalnego. Obecnie nasz system opiera się na zasadzie: im więcej zarabiasz i dłużej pracujesz, tym twoje świadczenie będzie większe. PiS odchodzi od tej zasady. Obietnica 13. i 14. emerytury oznacza to, że świadczenie będzie uzależnione od decyzji polityków. To zmniejsza zainteresowanie obywateli pracą, a partie polityczne zachęca do kupowania wyborców. To bardzo groźne tendencje dla finansów państwa i gospodarki.