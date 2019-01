Zbigniew Jagiełło: Chcemy sięgać chmur(y)

Dla mnie największą nagrodą jest zadowolenie klientów i satysfakcja pracowników – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes banku PKO BP.

Otrzymał pan Super Wektora. Nagroda nie tylko za ostatni rok, ale też za lata wcześniejsze. Ważna?

Poniżej dalsza część artykułu

zbigniew jagiełło: 25 tys. pracowników banku nie pracuje dla tych nagród. Są one jednak ukoronowaniem naszej pracy, od lat ukierunkowanej na poprawę relacji z klientami. Bank ma ponad 10 mln klientów. Każdego dnia musi dbać o to, żeby produkty, serwis i obsługa były jak najlepsze. Byliśmy liderem zdalnej obsługi klientów banków. Mamy satysfakcję, że nasza aplikacja mobilna IKO w zeszłym roku została uznana za najlepszą na świecie. To ewenement, jeśli chodzi o polskie produkty tego typu. Nagrody są oczywiście miłe. Cieszymy się z nich.

To potwierdzenie tego, że idziecie w dobrą stronę?

Oczywiście. To dla nas sygnał, że obraliśmy dobry kierunek. Nagrody są przywilejem prezesa, zarządu, dyrektorów, ale na to się składa praca 25 tys. ludzi. Dla mnie największą nagrodą jest zadowolenie klientów i satysfakcja pracowników, że to, co robimy, pozwala nam po prostu wygrywać z konkurencją.

To nagroda to laur za to, co było. A jakie plany na przyszłość?

Każdy kolejny rok to wyzwanie. W naszych planach na 2019 r. jest m.in. Polska Chmura. To spółka, którą powołaliśmy we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju. Widzimy, że wiele usług, nie tylko finansowych, przenosi się do chmury. Chcemy, żeby nasi klienci, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, skorzystali z tej zmiany technologicznej, bo ona jest tańsza i wygodniejsza. Im i nam pozwoli lepiej obsługiwać klientów.