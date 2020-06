Trzaskowski zebrał podpisy i proponuje nowy program

Kandydaci w przedwyborczej trasie apelują o przestrzeganie reguł reżimu sanitarnego, ale kampania się nie zatrzymuje.

O stosowanie się do reguł reżimu sanitarnego apelował np. prezydent Andrzej Duda, który podróżuje po Polsce dudabusem, tak jak podczas poprzedniej kampanii wyborczej w 2015 roku. Prezydent mówił o tym, że w Polsce dla nikogo nie zabrakło miejsca w szpitalach ani nie zabrakło respiratorów. – Trzeba powiedzieć jedno: te zachorowania cały czas są. To są setki zachorowań dziennie. Proszę państwa o to, by jednak nadal starać się przestrzegać tych podstawowych zasad sanitarnych – mówił prezydent. Poniżej dalsza część artykułu

Podobnie jednak jak nie ma mowy o powrocie do lockdownu, żaden sztab nie przewiduje powrotu do tylko internetowej kampanii. Jest też kontekst wyborczy. Niewykluczone, że w kilku gminach głosowanie będzie tylko korespondencyjne. Pozwala na to nowe prawo wyborcze, a decyzję podejmie PKW – na wniosek ministra zdrowia. We wtorek Łukasz Szumowski zapowiedział, że będzie analizował sprawę za tydzień.

PiS jednak stanowczo wyklucza scenariusz wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w obliczu zwiększenia liczby infekcji. W kuluarach Sejmu mówi się, że Nowogrodzka mogłaby tak zrobić, by zatrzymać Rafała Trzaskowskiego, który we wtorek złożył 1,6 mln podpisów pod swoją kandydaturą.

To miał być pokaz politycznej siły i mobilizacji, bo zbiórka trwała mniej niż tydzień. Do rejestracji komitetu potrzebne jest co najmniej 100 tys. podpisów, ale sztab KO chciał wykorzystać cały proces zbierania podpisów jako symbol rosnącej mobilizacji elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Na naszych rozmówcach z PiS ta liczba nie robi jednak żadnego wrażenia.

We wtorek prezydent Trzaskowski na wiecu w Pabianicach (woj. łódzkie) zaprezentował pierwsze propozycje programowe w ramach planu pod hasłem „Nowy start”. Trzy filary to lokalne inwestycje samorządowe (program „Inwestycje za rogiem”), walka ze smogiem i program równych szans na rynku pracy. Trzaskowski przeciwstawia lokalne, samorządowe inwestycje gigantomanii PiS, takiej jak budowa CPK. Prezydent Warszawy proponuje odłożenie takich inwestycji na przyszłość. – W każdym mieście chcemy budować lokalne centra rozwoju. To będą miejsca, w których burmistrz, wójt razem z lokalną wspólnotą zdecydują, co jest najbardziej potrzebne. Czy to powinna być przychodnia, czy centrum multimedialne, czy centrum nowych technologii – mówił prezydent stolicy. Trzaskowski dziękował też mieszkańcom Pabianic za trud i zaangażowanie. – To wszystko, co wydarzyło się przez ostatnie 30 lat, to jest wasza zasługa i wasza ciężka praca. Kolejne pomysły i projekty związane z tymi trzema filarami programowymi mają być prezentowane w kolejnych dniach kampanii.

Tematem kampanii cały czas jest też wsparcie dla turystyki. Koalicja Obywatelska przypomniała, że już pod koniec maja zaproponowała wprowadzenie czeku turystycznego o wartości 500 zł dla każdego mieszkańca Polski. PiS proponuje bon turystyczny o podobnej wysokości, ale na każde dziecko. Prezydent Duda chce, by Sejm nie zajmował się ustawą 30 dni, tylko przyjął ją niezwłocznie. Jednak marszałek Senatu Tomasz Grodzki już zapowiedział, że Senat nie będzie wpisywać się w propozycje wyborcze prezydenta.

Inni kandydaci kontynuują swoje wyborcze trasy. W środę kandydat Lewicy Robert Biedroń ma odwiedzić m.in. Kłodzko i Wałbrzych, a we Wrocławiu odbędzie się jego wiec wyborczy połączony z prezentacją hasła kampanii.