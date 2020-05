Czarzasty: Kampania Biedronia ewidentnie do poprawy

- Kampania Roberta Biedronia na początku szła fantastycznie, nie było wirusa, miał 9 proc. z tendencją wzrostową. Potem przyszedł wirus - powiedział przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Ocenił w RMF FM, że kampania Biedronia jest do poprawy, zapewniając jednocześnie, że Lewica nie zmieni kandydata w wyborach prezydenckich.

Szef SLD był pytany m.in. o kampanię wyborczą Roberta Biedronia. Ostatnie sondaże pokazują, że poparcie dla kandydata Lewicy w wyborach prezydenckich jest niższe od tego, jakie mają urzędujący prezydent Andrzej Duda, nowy kandydat KO Rafał Trzaskowski, kandydat niezależny Szymon Hołownia, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Poniżej dalsza część artykułu

- Kampania Roberta Biedronia jest ewidentnie do poprawy. Życie zawiesiło tę kampanię, dlatego że Robert jest politykiem, który potrzebuje ulicy, spotkań, zgromadzeń; kocha ludzi, świetnie się czuje wśród ludzi, ma bardzo wiele empatii. Koronawirus mu to zabrał - powiedział w RMF FM Włodzimierz Czarzasty. - To niczyja jest zresztą wina, żadnego człowieka, w związku z tym się na to nie żalimy - dodał.

"Hołownia jeszcze niedawno płakał nad Biblią" Zdaniem wicemarszałka, Biedroń jest w tej chwili "jedynym kandydatem, jeśli chodzi o stronę opozycyjną, demokratyczną, który jest kandydatem lewicy". Na uwagę, że Trzaskowski jest lewicowy w sferze obyczajowej, a PiS w gospodarczej Czarzasty odparł: - Nie, to jest nieprawda. - Piewców idei lewicowej przed każdymi wyborami jest wielu. Wszyscy ci piewcy zapominają o tych ideach dzień po wyborach - ocenił. - Zacznijmy od pana Hołowni. Pan Hołownia przecież jeszcze niedawno płakał nad Biblią, teraz płacze nad konstytucją. Mówił, że jest prymat Biblii nad konstytucją. Uważał jeszcze niedawno, że homoseksualizm jest źle wybranym stylem życia - mówił Czarzasty dodając, że "nagle zrobiła się przemiana wody w wino".

Ogórek? "Przeprosiłem na 230 spotkaniach" Pytany o pozycjonowanie Biedronia w kampanii wicemarszałek odparł: - Robert Biedroń wiadomo kim jest. - Standardy lewicowego programu są jasne i precyzyjne - zaznaczył. Odnosząc się do notowanego w ostatnich miesiącach spadku poparcia dla Biedronia szef SLD zapewnił, że bez względu na wysokość poparcia "Lewica nie zmieni poglądów i osoby, która te poglądy głosi". Na uwagę, że pięć lat temu kandydatka SLD Małgorzata Ogórek także odnotowała spadek poparcia w trakcie kampanii Czarzasty zaapelował, by nie porównywać Biedronia "z jego dorobkiem w polityce" do Ogórek i jej dorobku. Wicemarszałkowi przypomniano, że w czasie poprzednich wyborów chwalił Ogórek. - Przeprosiłem za to na 230 spotkaniach z organizacją Sojuszu Lewicy Demokratycznej w powiatach. Jak człowiek robi głupoty, to powinien za to przepraszać - oświadczył Czarzasty.