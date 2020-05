Karczewski: Wliczymy obstrukcję maszałka Grodzkiego w kalendarz wyborczy

Oznacza to, że obydwie tury wyborów oraz zatwierdzenie ważności wyborów musiałyby się odbyć przed 6 sierpnia.

Pytany o nowy termin wyborów Karczewski stwierdził, że zostanie on ogłoszony za "chwilę, moment".

Przypomniał, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek ma na ogłoszenie terminu 14 dni, a prace nad nowelizacją przepisów już trwają. Karczewski nie wykluczył, że wybory prezydenckie odbędą się w formie hybrydowej - częściowo tradycyjnej, częściowo korespondencyjnej.

Były marszałek Senatu zaapelował do obecnego, by Tomasz Grodzki, gdy już nowelizacja ustawy o prawie wyborczym trafi do Senatu, nie stosował obstrukcji, co - zdaniem Karczewskiego - czynił wobec ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, ostatecznie przez Senat odrzuconej.

- W ciągu tygodnia, dwóch można przeprowadzić pogłębioną decyzję, wprowadzić zmiany i w poczuciu odpowiedzialności za Polskę uchwalić ustawę - zapewnia Karczewski. - Już apeluje o to do marszałka Grodzkiego.

Polityk PiS nie wykluczył jednak, że marszałek Grodzki podobnie postąpi w przypadku właśnie nowelizowanego projektu, więc, jak zastrzega, "obstrukcja marszałka Grodzkiego musi być wliczona w kalendarz wyborczy".