Wybory korespondencyjne - Senat odrzucił projekt ustawy

Kluczowe głosowanie w Senacie odbyło się we wtorek przed godziną 22. Za odrzuceniem projektu było 50 senatorów, przeciw głosowało 35, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ustawa wróci do Sejmu, który może w głosowaniu odrzucić sprzeciw Senatu i wysłać ustawę do podpisu prezydenta. Nie wiadomo, czy wobec sprzeciwu części Porozumienia Jarosława Gowina Zjednoczona Prawica dysponuje większością potrzebną do przeforsowania przepisów.