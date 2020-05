Duda o porozumieniu Kaczyński-Gowin: Satysfakcja

Prezydent Duda podkreślił, że cieszy się z porozumienia między partiami tworzącymi Zjednoczoną Prawicę.

- Dzięki mojej współpracy z obozem Zjednoczonej Prawicy nastąpiło w Polsce tyle dobrych zmian. Gdyby nie mój podpis, nie byłoby 500plus, trzynastej emerytury, to było możliwe dzięki dobrej współpracy między prezydentem, rządem a większością - mówił Duda, który przypomniał też, że z jego inicjatywy większość rządząca obniżyła wiek emerytalny podniesiony wcześniej przez rząd PO-PSL.

- Niepokoiłem się tym, co działo się w Zjednoczonej Prawicy, był tam kryzys, mogło dojść do rozłamu. Spotkałem się z Jarosławem Gowinem, politykami Porozumienia, dyskutowaliśmy na temat sytuacji, wysłuchałem ich argumentów, przedstawiłem moją ocenę sytuacji. Cały czas miałem nadzieję, że rozmowy doprowadzą do ugody i zostanie osiągnięta wspólna konkluzja - mówił prezydent.

Prezydent dodał, że wczoraj "rozmawiał z nim premier Mateusz Morawiecki" przedstawiając mu możliwe warianty porozumienia.

- To porozumienie daje ogromne prawdopodobieństwo, że jeśli ja wygram wybory, dalsza współpraca z rządem Zjednoczonej pRawicy będzie możliwa - podsumował Duda.