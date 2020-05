Kosiniak-Kamysz: Ramy ustrojowe pozwoliły na autorytarne rządy

- Do otwarcia lokali wyborczych pozostały 2 dni, 18 godzin i 18 minut. Tylko, że tych wyborów nie będzie. One nie zostały odwołane. Rozpocznie się w piątek cisza wyborcza. Nie wiadomo co z finansowaniem, rozliczeniem kampanii, nie wiadomo jak prowadzić działania polityczne po 10 maja. To wszystko pokazuje upadek struktury organizacyjnej politycznej państwa polskiego - mówił w Sejmie Kosiniak-Kamysz.

- Ciężar tej porażki niesiemy my wszyscy, jako obywatele - dodał prezes PSL.

- Niestety ramy ustrojowe, w których się znajdujemy, pozwoliły na coś takiego, na autorytarne rządy, na samowładztwo - mówił Kosiniak-Kamysz. - Gdy zabrakło przyzwoitości jesteśmy traktowani przez rządzącą większość jak poddani, nie jak gospodarze - ubolewał.

- To co dziś można odczuć to ułomność ram ustrojowych. Taka sytuacja autorytaryzmu, samowładztwa powtarza się po raz kolejny w historii Rzeczpospolitej. Miała miejsce w II RP, ma miejsce teraz - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Wygibasy legislacyjne ferajny z Nowogrodzkiej prowadzą do szukania rozwiązania politycznie korzystnego. Trzeba odsunąć Andrzeja Dudę od władzy bo on nawet w tej sytuacji jako prezydent RP nie jest w stanie nawet zabrać głosu - podkreślił lider PSL.

- Wzywam wszystkich do wsparcia przy odbudowie Rzeczypospolitej, do zmiany ram ustrojowych. Nie da się tego zrobić przez bojkot. Tylko zwycięstwo dzisiaj może dać szansę na zmianę sytuacji. Wiemy że ten obóz, który dzisiaj rządzi, do rozwiązań proobywatelskich nie doprowadzi - podsumował Kosiniak-Kamysz.