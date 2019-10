Sasin: Zagłosujmy na PiS. To głos na demokrację

- Mimo problemów z demokracją w moim kraju, ta nagroda pokazuje, że mamy coś do powiedzenia światu. Chciałabym przekazać moim przyjaciołom Polakom, zagłosujmy we właściwy sposób na demokrację - mówiła wczoraj Olga Tokarczuk po informacji o przyznaniu nagrody Nobla. - Dopowiadam: zagłosujmy na Prawo i Sprawiedliwość. To będzie głosowanie na demokrację w tych najbliższych wyborach - podkreślił Jacek Sasin. - Chciałbym prosić panią Olgę Tokarczuk, której serdecznie gratuluję, jak i wszystkich tych, którzy mówią o tym, że w Polsce nie ma wolności lub demokracji, żeby poza tymi sloganami zechcieli sprecyzować na czym ten brak polega - dodał. Jak zaznaczył, „wszyscy w Polsce powinniśmy służyć polskim interesom”. - Trzeba patrzeć co jest dobre dla naszego kraju i w tym kierunku musimy pracować - stwierdził.

Sasin zapewnił również, że po wyborach Prawo i Sprawiedliwość nie utworzy koalicji z Konfederacją. Podkreślił, że nie będzie wspólnego rządu obu ugrupowań z powodu różnic dzielących te obozy polityczne oraz dodał, że Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się z postulatami Konfederacji dotyczącymi prywatyzacji służby zdrowia i edukacji. - To większość Polaków pozbawi dostępu do edukacji i służby zdrowia. My się pod tym nie podpisujemy - powiedział. - My nie chcemy sojuszu z Rosją, bo nie chcemy naszych polskich żołnierzy wysyłać do Donbasu, żeby ramię w ramię z Rosjanami walczyli przeciwko Ukrainie. A rozumiem, że jak sojusz z Rosją to w pełni. To przecież Konfederacja proponuje - przypomniał Jacek Sasin.