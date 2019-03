Kaczyński: Przestrzegamy konstytucji, nie dzielimy Polaków Twitter/Prawo i Sprawiedliwość

PiS praktykuje demokrację i przestrzega konstytucji. Chodzi o to, żeby Polacy wiedzieli, że nie ma tak naprawdę żadnego przeciwwskazania do tego, by głosować na PiS - mówił na wrocławskiej konwencji PiS we Wrocławiu Jarosław Kaczyński.