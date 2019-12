Wojsko wezwie rezerwę na ćwiczenia

Z informacji, które uzyskaliśmy w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego wynika, że można się spodziewać, że ćwiczenia takie będą bardziej intensywne niż teraz. Częściej niż na szkolenie jednodniowe, które zresztą zdaniem naszych czytelników – są fikcją (w wielu przypadkach ograniczają się do przymierzenia munduru, pogadanki, w przypadku starszych wiekiem do złożenia nowej przysięgi) będą organizowane szkolenia od 5 do 12 dni kalendarzowych.