Krótszy poligon dla kadetów

Zakończenie skróconej służby przygotowawczej umożliwi im wstąpienie do armii, udział w rekrutacji na studia wojskowe (mogą liczyć na dodatkowe punkty) lub podjęcie służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Nawet jeżeli nie wybiorą tej drogi, zostaną przeniesieni do rezerwy i będą co jakiś czas wzywani na ćwiczenia. To ważne, gdyż po zawieszeniu w 2009 r. obowiązkowej służby wojskowej liczba rezerwistów z roku na rok spada. Armia liczy w większym stopniu na ochotników, np. studentów, i zwiększa liczbę klas wojskowych.