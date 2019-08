Według tego źródła, do incydentu doszło nad międzynarodowymi wodami Morza Bałtyckiego. Samolot, którym podróżował Siergiej Szojgu, leciał z Kaliningradu do Moskwy. Towarzyszyły mu dwa Su-27 z Floty Bałtyckiej.

W pewnym momencie próbował do nich podlecieć należący do NATO myśliwiec F-18. Rosyjskie maszyny przepędziły go - podał TASS.

W Kaliningradzie minister obrony Rosji wziął udział w ceremonii położenia kamienia węgielnego pod budowę oddziału szkoły morskiej.