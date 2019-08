Szef MON: Dziękuję żołnierzom za codzienną służbę

W zorganizowanej pod hasłem "Wierni Polsce" defiladzie wojskowej w Katowicach ma wziąć udział ok. 2,6 tys. żołnierzy, 185 pojazdów i 60 samolotów. Po raz pierwszy defilada z okazji święta Wojska Polskiego nie została zorganizowana w Warszawie. Decyzję tłumaczono setną rocznicą wybuchu pierwszego powstania śląskiego.

Minister odniósł się też do obchodzonej w czwartek 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Podkreślił, że bitwa ta zmieniła losy Europy i świata. - Nawała bolszewicka została zatrzymana na przedpolu Warszawy - zaznaczył. - To był dowód hartu ducha, ale też geniusz marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy naszej niepodległości - powiedział. - Jesteśmy wdzięczni im za to, że dziś żyjemy w wolnym kraju - mówił.

Minister podziękował żołnierzom Wojska Polskiego "za codzienną służbę".