Prezydent Andrzej Duda: Wojsko Polskie stanowi mur ochronny

W Katowicach z okazji święta Wojska Polskiego odbyła się defilada wojskowa pod hasłem "Wierni Polsce". Przed przemarszem głos zabrali minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Andrzej Duda.

- "Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy" - myślę, że te słowa mieli w pamięci wszyscy żołnierze, którzy zmobilizowani przez marszałka Józefa Piłsudskiego, premiera Wincentego Witosa i innych wielkich polskich polityków, ojców niepodległości, w ponadmilionowej armii szli wtedy walcząc na front pod Warszawą, tamtego pamiętnego sierpnia 1920 roku - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Ale myślę, że to samo na myśli mieli także mieszkający tutaj, ludzie Górnego Śląska, Ślązacy, kiedy prześladowani przez Niemców zbrojnie stanęli do tego, aby walczyć, by tutaj była Polska - dodał, przypominając wydarzenia z 16 i 17 sierpnia 1919 r.