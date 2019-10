CBA w warszawskim ratuszu i MPWiK. Chodzi o "Czajkę"

Pod koniec sierpnia doszło do awarii kolektorów przesyłających ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni "Czajka", leżącej na prawym brzegu. Po awarii zdecydowano o zrzucie nieczystości do Wisły. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie zastępczego rurociągu ułożonego na moście pontonowym, dzięki któremu ścieki przestały trafiać do rzeki i popłynęły do oczyszczalni. Później okazało się, że w "Czajce" doszło także do awarii spalarni odpadów - nie działała ona od grudnia 2018 r.

W związku z awarią kolektora w sierpniu śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. We wrześniu wszczęto śledztwo w sprawie niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi MPWiK w związku z zarządzaniem spalarnią w "Czajce". Pod koniec września śledztwa w sprawie "Czajki" zostały połączone i objęte nadzorem przez Prokuratora Krajowego. Prowadzi je Prokuratura Regionalna w Warszawie.