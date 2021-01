Odszkodowanie w sprawie powikłań po szczepieniu: Na dowody medyczne trzeba uważać

Trwająca akcja szczepienia miliony rodaków, każe zwrócić uwagę na pewne odrębności procesów medycznych. Oby do nich nie dochodziło, oby szczepienia nie niosły poważniejszych skutków ubocznych, ale strzeżonego Pan Bóg strzeże. Na co uważać?

– Dlatego, po pierwsze, trzeba mieć gotową dokumentację swoich chorób i stanu zdrowia, by być w stanie udokumentować, że powikłania nie są wynikiem innej przyczyny i złego stanu zdrowia. Po drugie, warto przed szczepieniem udać się na wizytę do swojego lekarza rodzinnego, by mieć dowód stanu zdrowia przed sczepieniem. A jeśli pojawiają się powikłania poszczepienne, należy niezwłocznie udać się do lekarza i ustalić stan zdrowia, przyczyny powikłań i sposoby leczenia – wskazuje Wojciech Kozłowski, radca prawny z kancelarii Dentons.