Jan Maciejewski: Śmierć Virginii Woolf - zabrana przez fale

Całymi tygodniami leżała w pustym pokoju. Szczytem możliwości jej umysłu i woli było śledzenie drgających refleksów słońca na ścianie, dopatrywanie się w nich zarysów twarzy, konturów obrazów. Przez ogromną część życia na tym kończyła się jej twórczość.

To nie miało nic wspólnego z ładowaniem baterii, jak mawiają specjaliści od niegasnącego entuzjazmu i niewyczerpującej się kreatywności. W tamtym pokoju przepaść szukała kolejnych, jeszcze głębszych przepaści, żaden mrok nie był tym ostatecznie najgęstszym. O psychicznych problemach Virginii Woolf napisano równie dużo, jeśli nie więcej, co o jej twórczości. Rysowano rozbudowane drzewa genealogiczne pisarki, w których miejsce na datę urodzin i śmierci zastępowała nazwa psychicznego schorzenia, na jakie cierpiał jej przodek.

Wszystkie te zatrute strumienie klinicznych depresji, skłonności melancholicznych, chorób dwubiegunowych i schizofrenii zlały się do umysłu i duszy Woolf. Do tego dołożyło się dzieciństwo w domu, w którym wychowywały się dzieci pochodzące z trzech par rodziców, do którego wpadał co jakiś czas w napadzie szału kuzyn Virginii, podejrzewany przez londyńską policję o to, że jest słynnym Kubą Rozpruwaczem. Podręcznikowy materiał na kłębek f...