Jednolity Plik Kontrolny zastąpi deklaracje VAT

Przedsiębiorcy wysyłający fiskusowi elektroniczne ewidencje nie będą musieli składać dodatkowych formularzy.

W połowie przyszłego roku pożegnamy się z VAT-owskimi deklaracjami. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji, z której wynika, że wszystkie niezbędne fiskusowi informacje znajdą się w Jednolitych Plikach Kontrolnych.

Teraz przedsiębiorcy muszą co miesiąc przesyłać fiskusowi deklaracje VAT-7. Mniejsze firmy mogą raportować co kwartał (składając formularz VAT-7K). Oprócz tego co miesiąc trzeba wysyłać fiskusowi Jednolity Plik Kontrolny z VAT-owską ewidencją.

- Nie ma sensu dublować przesyłanych informacji – mówiła 12 czerwca br. na łamach „Rzeczpospolitej" minister finansów Teresa Czerwińska. I zapowiadała likwidację deklaracji. Zapowiedź nabrała w końcu realnych kształtów. Z nowych przepisów wynika, że przedsiębiorcy będą wysyłać fiskusowi jeden plik, zawierający w sobie ewidencję oraz deklarację. Wyeliminowane zostaną załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT. Zastąpią je pola wyboru zawarte w strukturze nowego pliku. Nowy plik zawierający deklarację (także składaną co kwartał) będzie przesyłany analogicznie jak obecny JPK_VAT.

Według Ministerstwa Finansów VAT-owskie deklaracje powinno składać prawie 1,8 miliona przedsiębiorców. Zapewnia, że będą mogli skorzystać ze zmodernizowanej aplikacji e-mikrofirma. Jest to bezpłatne narzędzie, nie poniosą więc żadnych kosztów nowego rozwiązania. Ci, którzy korzystają z zewnętrznej obsługi księgowej mogą zapłacić za aktualizację systemów informatycznych od kilkudziesięciu zł do kilkuset tysięcy zł.

Nowe przepisy wprowadzają też kary za błędy w ewidencjach. Przedsiębiorca zapłaci 500 zł za każdą nieprawidłowość. Ale wcześniej fiskus da mu szansę na rehabilitację. Urzędnicy wezwą przedsiębiorcę do złożenia korekty. Jeśli zrobi ją w ciągu dwóch tygodni nie dostanie kary.

Nowelizacja wprowadza też regulacje dotyczące Centralnego Rejestru Faktur. Będzie zawierał dane z przesyłanych przez firmy ewidencji.

Kolejna nowość to obowiązek informowania klientów o konieczności wydania paragonu z kasy rejestrującej. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu „upowszechnienie wiedzy, że paragon fiskalny (lub faktura) musi zostać wręczony przy dokonywaniu każdych zakupów, bez względu na przedmiot i kwotę, pozwoli na skuteczniejszą walkę z szarą strefą".

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2019 r.