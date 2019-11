SN: protest wyborczy ws. błędnego logo przy nazwisku kandydata do Senatu - zasadny

Do nieprawidłowości przy druku kart do głosowania doszło w senackim okręgu wyborczym nr 2 (Legnica). Jak przyznała Państwowa Komisja Wyborcza oraz Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy przy imieniu i nazwisku kandydata komitetu wyborczego Polska Lewica Kazimierza Klimka omyłkowo umieszczono logo komitetu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (LEWICA).

Sąd Najwyższy stwierdził, że stanowiło to naruszenie art. 266 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym okręgowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu kandydatów na senatora zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez Państwową Komisją Wyborczą. Z przepisu tego wynika, że okręgowa komisja wyborcza ma obowiązek zadbać, aby druk kart do głosowania odbywał się z zachowaniem warunków najwyższej staranności, które w okolicznościach niniejszej sprawy nie zostały dochowane. W tym przypadku OKW zaakceptowała karty z błędem.