Prof. Ewa Łętowska o decyzji premiera ws. wyborów kopertowych: bez podstawy, a więc nieważna

- Decyzja administracyjna musi mieć podstawę ustawową. Gdy tego nie ma - jest nieważna. To jest elementarz wiedzy o prawie administracyjnym. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to jest to szarlataneria prawna. Premier nie ma podstawy ustawowej do wydawania poleceń (decyzji) w zakresie organizacji wyborów. Nie przepisu żadnej ustawy, która by go do tego upoważniała. Nie może też wydawać poleceń poczcie – podkreśliła prof. Łętowska.