Wybory prezydenckie: Polak za granicą dostał niekompletny pakiet wyborczy

Zgodnie z przepisami, w pakiecie wyborczym do głosowania korespondencyjnego powinny znajdować się:

2. karta do głosowania,

3. koperta z napisem "koperta na kartę do głosowania",

Wyborca oddaje głos na karcie do głosowania, którą umieszcza w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i zakleja tę kopertę. Tę zaklejoną kopertę wkłada do koperty zwrotnej bez napisu wraz z oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. W oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, PESEL, własnoręczny podpis.

