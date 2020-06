W komisjach wyborczych zmiana rękawiczek co godzinę

Projekt przewiduje, że członkowie obwodowej komisji wyborczej muszą otrzymać: jednorazowe rękawice ochronne - w liczbie zapewniającej każdemu członkowi komisji ich zmianę co godzinę; półmaski filtrująca FFP1 - tyle sztuk, by można je zmieniać zgodnie z czasem używania określonym lub zalecanym przez producenta; przyłbice oraz płyn do dezynfekcji rąk. Płyny dezynfekcyjne mają być dostępne dla członków komisji i dla głosujących.

Stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej mają pozwalać na zachowanie między nimi co najmniej 1,5 m odstępu. Zostaną wyposażone w nieprzepuszczalną barierę z tworzywa nieprzepuszczającego powietrze, której górna krawędź ma znajdować się na wysokości co najmniej 1 m powyżej strefy oddychania członka komisji.

- Mówimy o standardzie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w lokalu wyborczym i półtora metra odstępu między członkami komisji. Dezynfekcja co godzinę i oczywiście wietrzenie pomieszczeń co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut oraz przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy - wyjaśniał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.