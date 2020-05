Wybory korespondencyjne: jest rozporządzenie ws. przekazania spisu wyborców Poczcie

Rozporządzenie podpisane przez ministra Jacka Sasina to akt wykonawczy do przyjętej w czwartek ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Wczoraj ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda .

W czwartek Sejm odrzucił weto Senatu ws. ws. organizacji wyborów prezydenckich. Uchwalona 6 kwietnia przez Sejm ustawa zakłada, że pierwsza i ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie drogą głosowania korespondencyjnego. Głosowanie miałoby trwać od godz. 6:00 do godz. 20:00. W tym czasie głosujący musieliby umieścić kopertę z kartą do głosowania i podpisanym oświadczeniem o tajnym i osobistym oddaniu głosu do specjalnej skrzynki pocztowej.