Wybory prezydenckie 2020: jak będą głosować Polacy w Niemczech

Warunkiem udziału w głosowaniu za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców. Polacy mają na to czas do 7 maja.

Ambasada RP w Berlinie i konsulaty zachęcają, by dokonać zgłoszenia przez platformę ewybory.msz.gov.pl. – To najwygodniejsza i najpewniejsza forma rejestracji – mówi Dariusz Pawłoś, attaché prasowy ambasady RP w Berlinie.

Polacy w Niemczech to rozproszona grupa. Według ubiegłorocznych danych Federalnego Urzędu Statystycznego Niemcy zamieszkuje ponad 862 tys. osób posiadających polskie obywatelstwo (nie posiadających niemieckiego). Zebranie informacji od nich oraz dostarczenie im pakietów wyborczych wymaga szerokiej akcji informacyjnej ze strony polskiej administracji. – Na co w przypadku wyborów 10 maja nie będzie czasu – mówi Agnieszka Łada. To kolejny argument, by przesunąć wybory. – Inna sprawa, że nie było normalnej kampanii wyborczej, czyli wyborcy nie mieli szansy zapoznać się z kandydaturami osób ubiegających się o stanowisko prezydenta – dodaje.