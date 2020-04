Wybory korespondencyjne: Bodnar pisze do OBWE

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wskazuje, że wprowadzone zmiany mogą mieć daleko idące konsekwencje dla polskiego systemu demokratycznego. Dlatego wystąpił do szefowej Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE Ingibjörg Sólrún Gísladóttir o zwrócenie uwagi na kilka kwestii.

Chodzi m.in. o zgodność z międzynarodowymi standardami możliwości zmiany terminu wyborów przez marszałka Sejmu (nawet na dzień przed głosowaniem); zgodność z międzynarodowymi standardami zasadniczej zmiany w procedurze głosowania poprzez wprowadzenie jedynie korespondencyjnej metody oddawania głosów; zdolność do przeprowadzenia kampanii wyborczej w obecnych warunkach (chodzi o ograniczenie zgromadzeń publicznych) i zgodność z międzynarodowymi standardami, takimi jak równe szanse kandydatów, przejrzystość i dostęp do mediów; a także zdolność do zapewnienia tajności i równości wprowadzonego głosowania korespondencyjnego na dużą skalę w tak krótkim terminie.