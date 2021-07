Wyższość konstytucji nad prawem UE? Trybunał Konstytucyjny odracza sprawę

To właśnie tego dnia - 15 lipca TSUE ma orzec w sprawie zastrzeżeń Komisji Europejskiej do niezależności Izby Dyscyplinarnej SN. Portal Onet.pl zwraca też uwagę, że to wtedy obecnemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich - Adamowi Bodnarowi - kończy się kadencja, przez co nie będzie mógł pojawić się przed TK.

Poniżej dalsza część artykułu