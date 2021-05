Prokuratura Europejska: Polacy bez prawa do złożenia skargi

Już od rana we wtorek na stronie Urzędu Prokuratury Europejskiej aktywny będzie link umożliwiający każdemu obywatelowi UE zgłoszenie podejrzenia o defraudację unijnych funduszy. Warunek – podejrzenie musi dotyczyć kraju, który jest członkiem nowego urzędu. Czyli 22 z 27 państw UE. Do inicjatywy nie dołączyły – zgodnie z oczekiwaniami – Irlandia i Dania, które mają stały wyjątek od unijnej współpracy w wymiarze sprawiedliwości. A także Szwecja, Polska i Węgry.

Teraz przed unijną prokuraturą stanie dawno planowane zadanie ochrony nie tylko unijnego budżetu, ale także nadzwyczajnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Z obu źródeł ma do państw członkowskich UE popłynąć ok. 1,8 mld euro w latach 2021–2027. Państwa nieuczestniczące w prokuraturze będą kontrolowane tak jak dotąd. Czyli poprzez skargi do prokuratorów krajowych. Dochodzenia będzie też nadal mogło prowadzić unijne biuro antykorupcyjne OLAF, ale ono nie może kierować sprawy do sądu, tylko za każdym razem do właściwej prokuratury.