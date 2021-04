Czy Polska powinna respektować zawieszenie Izby Dyscyplinarnej przez TSUE - w środę rozprawa Trybunału Konstytucyjnego

Pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego skierowała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

W kwietniu ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie, w którym zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

Izba Dyscyplinarna w uzasadnieniu swojego pytania prawnego wskazała, że w postanowieniu TSUE Polska została zobowiązana do wykonania środków tymczasowych, które odnoszą się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa, a w szczególności organu władzy sądowniczej, mimo tego że sprawy te nie zostały przekazane do gestii Unii Europejskiej i jej organów na podstawie umowy międzynarodowej.