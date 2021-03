Polska i Węgry skarżą unijne ograniczenia

Chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2020 r. ws. systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (2020/2092). Polska zarzuca mu, że skoro nowa procedura ma mieć zastosowanie do więcej niż jednego roku budżetowego, to jej wprowadzenie wymagałoby jednomyślności Rady, a wtedy nie zostałaby przyjęta. Poza tym nie uzależnia ona wszczęcia mechanizmu „pieniądze za praworządność" od uruchomienia procedury z art. 7 TUE, co w praktyce jest trudne do osiągnięcia, a ominięto to rozporządzeniem – prawem wtórnym, stosunkowo łatwym do wprowadzenia.