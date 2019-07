Niemka zawdzięcza wygraną PiS

We wtorek wieczorem dostała 383 głosów poparcia w Parlamencie Europejskim, czyli zaledwie 9 więcej niż wymagana większość. Sprzeciw był ogromny: aż 327 eurodeputowanych głosowało przeciw Niemce. Taki wynik to świetna wiadomość dla PiS. Ich ogłoszone w ostatniej chwili poparcie dla kandydatki tak naprawdę zdecydowało o jej zwycięstwie. Bo PiS dostarczył aż 26 głosów. Zatem w kluczowym momencie, gdy zawiedli socjaliści, mimo umowy zawartej na szczeblu szefów państw i rządów, po części z pewnością liberałowie, a przede wszystkim część rodzimej grupy chadeków, to Polacy, którzy żadnych zobowiązań przecież nie mieli, wyciągnęli do niej pomocną dłoń.

