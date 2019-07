Brudziński: Żadnej wojny z Timmermansem nie toczyłem

- Gdyby to miało się wydarzyć, to będzie efekt kompromisu a nie siłowego rozstrzygnięcia. W polityce czasami jest tak, że czasami idzie się na kompromisy. PiS i rząd PiS, premier Morawiecki bardzo konsekwentnie realizuje strategie naszej obecności w UE. Zbudowaliśmy wokół Polski wspólnotę celów i interesów V4. Mówimy jako Europa Środkowa i Wschodnia jednym głosem. UE jeśli chce przetrwać, a my chcemy by przetrwała to musi być oparta na zasadzie że wszystkie państwa mają te same obowiązki i prawa. Słyszałem wielokrotnie jaką estymą i to nie tylko ze względu na żołnierzy gen. Maczka, darzy Polskę pan Frans Timmermans. Nie wiem jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia - dodał Brudziński.

