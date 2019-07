Szczyt w Brukseli. Morawiecki: Rozmowy nie będą łatwe

Jednak zdecydowanie przeciwne były kraje Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, a także Włochy. Kilka innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nie wypowiadało się wprost przeciwko tej kandydaturze, ale też nie było jej entuzjastami.

Przed dzisiejszym szczytem doszło do spotkania Grupy Wyszehradzkiej. - Chcemy żeby kandydaci byli dobrani na zasadach pewnej równowagi geograficznej. Oczywiście bardzo ważne jest również to żeby byli to kandydaci, którzy mają otwarte głowy, serca na Europę, która jest na różnym poziomie rozwoju, ze względów przede wszystkim historycznych - powiedział dziś rano premier Mateusz Morawiecki.

- Generalnie na pewno nie będą to łatwe rozmowy, ale wierzę w to, że dzisiaj dokonamy bardzo znaczącego postępu, być może nawet uda nam się uzgodnić na poziomie Rady Europejskiej personalia - dodał.

Przed wejściem na spotkanie grupy V4 z dziennikarzami rozmawiał również premier Czech Andrej Babisz. Wybór Timmermansa na stanowisko szefa KE "byłoby absolutną katastrofą".

Dzisiejszy szczyt miał rozpocząć się o godzinie 11, jednak z powodu trwających konsultacji, został przesunięty na godzinę 13.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że przywódcy muszą zrozumieć, że każdy musi nieco zmienić swoje stanowisko, aby uzyskać kompromis. Zwolennikiem kandydatury Timmermansa jest również premier Hiszpanii Pedro Sanchez. - Nie można odrzucić osoby, ponieważ broniła traktatów, zasad i wartości, za którymi się opowiadamy - powiedział.