Łukasz Kubot i Marcelo Melo są w półfinale Masters

Za cztery dni będzie wiadomo, kto wygra deblowy turniej Masters w Londynie, już wiadomo, że po US Open 2020 zakończy karierę najsłynniejsza para deblowa w kronikach tenisa – bracia Bob i Mike Bryanowie. Amerykanie mieli kwalifikację na finały w Londynie (m. in. po wygraniu turniejów w Delray Beach i Miami), ale zrezygnowali ze startów po tegorocznym US Open, by dać sobie oddech przed ostatnim sezonem niezwykłej kariery, którą zaczęli 25 lat temu.