Szoszyna i Żuk wygrali w Gdańsku

Mecze na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej były interesujące, poziom niezły, zwłaszcza, gdy rozgrywki doszły do półfinałów. Wielkich zaskoczeń jednak nie widziano, rozstawieni z nr 1 zagrali we wszystkich finałach, choć w części kobiecej, jedynka nie oznaczała sukcesu.

Finał pań zakończył się po trzech setach. Anastazja Szoszyna, od niedawna już Polka, wygrała z Katarzyną Kawą, która po ubiegłorocznych sukcesach została krajową rakietą nr 3 (jest 128. w rankingu WTA) i wydawała się główną kandydatką do zdobycia pucharu w Gdańsku. Przegrała z dziewczyną z Charkowa, która mieszka w Polsce od ponad ośmiu lat, przeszła przez Akademię Andżeliki Kerber w Puszczykowie, teraz mieszka w stolicy i wygląda na to, że będzie to dobry transfer z ukraińskiego tenisa nad Wisłę.